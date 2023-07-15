Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.Yüksek sıcaklıklarla ilgili olarak AKOM'dan da açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Yurttaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 24°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 24°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 24°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 28°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 43°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 30°C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 14°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 30°CAz bulutluKASTAMONU 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 22°C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 14°C, 29°CAz bulutluERZURUM 11°C, 26°CAz bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutluVAN 14°C, 28°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 25°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 27°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık