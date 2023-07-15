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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Son günlerde ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Ekleme: 15.07.2023 - 10:18 Güncelleme: 15.07.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.

İSTANBULLULARA SICAKLIK UYARISI
Yüksek sıcaklıklarla ilgili olarak AKOM'dan da açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Yurttaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 14°C, 29°C
Az bulutlu

ERZURUM 11°C, 26°C
Az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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