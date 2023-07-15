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Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşanan olayda zirai ilaç karışan sudan içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ekleme: 15.07.2023 - 23:14 Güncelleme: 15.07.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!
Olay, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalından su içen küçükbaş hayvanların telef olmaya başladığını fark eden Ali Çankır, durumu 112 Acil Mağrı Merkezi'ne bildirdi.

77 HAYVAN TELEF OLDU

Kısa sürede olay gerine giden; itfaiye, zabıta, AFAD, ilçe tarım ve jandarma ekipleri çevrede emniyet alarak başka canlıların da zehirlenmesinin öne geçmek için bölgede çalışma yaptı. Olayda, 77 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

OLAYI KATLİAM OLARAK NİTELENDİRDİ

İlk belirlemelere göre olayın; çevrede bulunan üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zehirli ilaç kutularının kanal civarındaki su birikintisine karışması ve hayvanların bu suyla teması sonucu olduğu değerlendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, iş makinesi marifeti ile telef olan hayvanların tahliye işlemlerini yaptı. Çevrede bulunan zirai ilaç poşetleri ve kutularıysa incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Telef olan hayvanları cep telefonuyla görüntüleyen Emrah Koç, olayı katliam olarak nitelendirdi.

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

'ÇÖP KUTULARINI TOPLAYALIM, HAYVANLARIMIZ TELEF OLMASIN'

Veteriner Cuma Kormaz, “Bağları ilaçlama sonrası hayvanlar zehirli sudan içmiş. 70 tane hayvanımız telef oldu. Yapan arkadaşlarımız lütfen ilaçlama sonrası çöp kutularını toplayalım. Hayvanlarımız telef olmasın.” dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!
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