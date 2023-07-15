İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Daire başkanlığında, darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden güvenlik güçleri ile vatandaşlar için gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Darbe girişimi gecesi son sözü Türk milletinin söylediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:“Bundan tam 7 yıl önce, o 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Ellerinde şanlı bayraklarımızla yüzbinlerce koca yürek meydanlara koştu. Onların her biri, milli iradenin, demokrasinin, milletin, vatanın, Türkiye Yüzyılı’nın kahramalarıydılar. 15 Temmuz gecesi son sözü toplar ve tüfekler değil, İman gücü söylemeliydi, milletimizin sarsılmaz iradesi söylemeliydi. Öyle de oldu.”Vatanı uğruna canını hiçe sayan şehitlerin her zaman hatırlanacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında 51 kahramanımız; istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper ettiler. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı yere düşürmediler. Aziz şehitlerimizin adı hepimizin yüreklerine nakşoldu. Onların aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak” dedi.Bakan Yerlikaya son terörist etkisiz hale getirilinceye dek diyerek duyurdu: Mücadelemize devam edeceğiz“FETÖ temizleninceye, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadelemize devam edeceğiz”Terör örgütlerinin sonunu getirinceye kadar kararlı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Yerlikaya, “Siz Hainler, İlk bombaladığınız yerlerin başında; burası, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı geliyordu değil mi. Çok korktunuz değil mi bizim aslanlarımızdan, özel harekatçılarımızdan çok korktunuz değil mi. Korkun zaten. Şehitlerimiz burada nasıl son nefeslerini verdiyse, sizlerin de nefesiniz kesilecek korkudan. O hainler yaptıklarının bedelini ödüyorlar ve misliyle ödemeye devam edecekler. Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Milletimizin huzur ve güvenliği için, FETÖ temizleninceye, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Her zaman barışı savunacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bin yıldır ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar silsilesine katılan 15 Temmuz şehitlerimize, borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Hamdolsun, bu öyle yüksek bir ruh, öyle bir yürek ki, hiç ölmedi, ölmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da sırt sırta verip vatanımızı, demokrasimizi, bağımsızlığımızı savunmaya, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın neferi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Bakan Yerlikaya, konuşması öncesi şehitler anısına mozoleye çiçek bıraktı ve Şeref Defteri’ni imzaladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden törende ‘Cennet Vatan’ isimli kısa film izletildi.