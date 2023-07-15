  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek' diyerek duyurdu: Mücadelemize devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin sonunu getirinceye kadar kararlı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ekleme: 15.07.2023 - 23:54 Güncelleme: 15.07.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek' diyerek duyurdu: Mücadelemize devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Daire başkanlığında, darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden güvenlik güçleri ile vatandaşlar için gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Darbe girişimi gecesi son sözü Türk milletinin söylediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Bundan tam 7 yıl önce, o 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Ellerinde şanlı bayraklarımızla yüzbinlerce koca yürek meydanlara koştu. Onların her biri, milli iradenin, demokrasinin, milletin, vatanın, Türkiye Yüzyılı’nın kahramalarıydılar. 15 Temmuz gecesi son sözü toplar ve tüfekler değil, İman gücü söylemeliydi, milletimizin sarsılmaz iradesi söylemeliydi. Öyle de oldu.”

“Şehitlerimizin aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak”

Vatanı uğruna canını hiçe sayan şehitlerin her zaman hatırlanacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında 51 kahramanımız; istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper ettiler. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı yere düşürmediler. Aziz şehitlerimizin adı hepimizin yüreklerine nakşoldu. Onların aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak” dedi.

Bakan Yerlikaya son terörist etkisiz hale getirilinceye dek diyerek duyurdu: Mücadelemize devam edeceğiz
“FETÖ temizleninceye, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadelemize devam edeceğiz”

Terör örgütlerinin sonunu getirinceye kadar kararlı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Yerlikaya, “Siz Hainler, İlk bombaladığınız yerlerin başında; burası, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı geliyordu değil mi. Çok korktunuz değil mi bizim aslanlarımızdan, özel harekatçılarımızdan çok korktunuz değil mi. Korkun zaten. Şehitlerimiz burada nasıl son nefeslerini verdiyse, sizlerin de nefesiniz kesilecek korkudan. O hainler yaptıklarının bedelini ödüyorlar ve misliyle ödemeye devam edecekler. Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Milletimizin huzur ve güvenliği için, FETÖ temizleninceye, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kavganın değil barışın neferi olmaya devam edeceğiz”

Her zaman barışı savunacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bin yıldır ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar silsilesine katılan 15 Temmuz şehitlerimize, borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Hamdolsun, bu öyle yüksek bir ruh, öyle bir yürek ki, hiç ölmedi, ölmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da sırt sırta verip vatanımızı, demokrasimizi, bağımsızlığımızı savunmaya, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın neferi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuşması öncesi şehitler anısına mozoleye çiçek bıraktı ve Şeref Defteri’ni imzaladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden törende ‘Cennet Vatan’ isimli kısa film izletildi.
15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferi
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı
'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez
Bakan Fidan: FETÖ’ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı