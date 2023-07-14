PKK/KCK'ya operasyon: 11 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün hain eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlarının bertaraf edilmesine yönelik teknik ve saha çalışmaları devam ediyor.Çalışmalarda, geçmiş dönemde Suriye'de PYD-YPG içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve 2023 yılında Akdeniz ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 14 şüpheli tespit edildi.Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.