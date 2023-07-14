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Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte Aşure Günü tarihi!

Aşure Günü ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde Muharrem ayı tarihleri Hicri ve Miladi takvim ile araştırılıyor. Muharrem ayının 10. Gününe denk gelen bu özel günde birlik beraberlik, paylaşmaya dair değerler hatırlanacak. Aşure Günü Hicri takvime göre yılın ilk ayında gerçekleşiyor. Peki, 2023 Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte, tarihi…

Ekleme: 14.07.2023 - 14:35 Güncelleme: 14.07.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte Aşure Günü tarihi!Aşure günü başlangıç ve bitiş tarihi gündemdeki yerini aldı. Müslümanlar için oldukça önemli olan bu özel günün tarihi için Diyanet İşleri Başkanlığı dini dünler takvimine göre araştırıyor. Aşure günü ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. Arapça'da on anlamına gelen 'aşara' kelimesinden türeyen isim Müslüman alemi için oldukça önem arz ediyor. Peki, Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte, detaylar…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan 'Aşure Günü' idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur. Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ayda verilmiştir.
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