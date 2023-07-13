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Sırp çete liderinin ölümünde yeni gelişme...Cinayetin kilit ismi Türkiye'ye getirildi

Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:45 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
8 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Mecidiyeköy Viyadüğü'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında öldürülen Sırbistan uyruklu 'Skaljari' isimli organize suç örgütü lideri Jovan Vukotic'in cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Skaljari Çetesi'yle uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Sırp Kavac Suç Örgütü'nün azmettirmesiyle Barış Boyun Suç Örgütü'nün üyeleri tarafından 1.5 milyon Euro karşılığında işlendiği iddia edilen cinayete karıştıkları saptanan 15 kişi cinayetten 11 gün sonra İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, 13 çete üyesi tutuklanmıştı.

Sırp çete liderinin ölümünde yeni gelişme...Cinayetin kilit ismi Türkiye'ye getirildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

İki çete üyesi ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Suikastte motosikleti kullanan, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı için düzenlenen ilk operasyonda yakalanmayan ve hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan Yakup D. de 5 Ekim 2022 tarihinde Gürcistan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yakup D., Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkemize iade edildi ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Sırp çete liderinin ölümünde yeni gelişme...Cinayetin kilit ismi Türkiye'ye getirildi
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