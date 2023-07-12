Ek bütçe yara saracak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe yasa teklifine ilişkin sunumunda ekonomi gündemini değerlendirdi. Yılmaz, ek bütçe ile vergi gelirlerinden 1 trilyon 71 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 48.4 milyar lira olmak üzere bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 119 milyar lira ilave gelir öngördüklerini; 2023 yılında diğer ödenek imkânlar dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.Eylül ayında kamuoyu ile paylaşmayı planladıkları Orta Vadeli Program ile ekonominin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceklerini kaydeden Yılmaz,' OVP'deki ana çerçevemiz, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacaktır' dedi. Yılmaz, ayrıca programda, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için uygulanacak politikalar ile özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı ve bugüne dek elde edilen kazanımları kalıcı hale getirecek yeşil ve dijital dönüşümde dahil olmak üzere yapısal reformların yer alacağını söyledi.AK Parti hükümetleri döneminde eşgüdüm içinde uygulanan para ve maliye politikaları ile enflasyonu düşürmeyi başardıklarını anımsatan Yılmaz, 'Bugün de, geçmişte sağladığımız başarının devamıyla enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. Orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek önümüzdeki dönemde makroekonomik anlamda en önemli hedefimiz olacak' diye konuştu.İşletmelere, girişimcilere 14 farklı Hazine destekli Kredi Garanti Fonu Paketi ile destek sağlandığını belirten Yılmaz, '23 Haziran itibariyle sistemin başlangıcından itibaren sağlanan kefalet hacmi 730 milyar lirayı buldu. Bu kefalet hacmi kapsamında ulaşılan kredi büyüklüğü 870 milyar liraya ulaştı' dedi.Yılın ilk çeyreğinde faiz tavanlarının kaldırılmasıyla Kur Korumalı Mevduat uygulamasına olan talebin arttığına dikkat çeken Yılmaz, '27 Haziran itibarıyla KKM bakiyesi 2.7 trilyon liraya ulaştı. Bu tutar toplam mevduatın yüzde 25'ini oluşturuyor. Uygulama başlamadan önce yüzde 60'ın üzerinde olan mevduatın dolarizasyon oranının ise 27 Haziran itibarıyla yüzde 40.7'ye gerilemiş olması son derece önemli' değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, yılın ilk beş ayında 16 şirketin halka arzının daha gerçekleştiğini ve şirketlerin toplam 23.1 milyar lira kaynak oluşturduğunu söyledi.Et bütçede deprem dışındaki bazı giderler şöyle:Savunma, güvenlik birimi ihtiyaçları için 39.9 milyar lira ayrılması öngörüldü.Çiftçiye sağlanan Hazine destekli krediler, Halk ve Ziraat Bankası'na görevlendirme gideri olarak aktarılacak.Mal ve hizmet alım giderleri için, 100,8 milyar lira,Faiz giderleri için, 80,5 milyar lira,Cari transferler için, 258,9 milyar lira,Sermaye giderleri için, 67,4 milyar lira,Sermaye transferleri için, 483,7 milyar lira,Borç verme giderleri için, 51,2 milyar lira,Yedek ödenekler için, 77,0 milyar liraİlave gelir tahmini ana gelir kalemleri itibariyle şöyle:Gelir vergisi 201.4 milyar lira,Kurumlar vergisi 163.1 milyar lira,Dâhilde alınan KDV 237,3 milyar lira,ÖTV 306,6 milyar lira,Motorlu taşıtlar vergisi 32.6 milyar lira,Damga vergisi 30 milyar lira,Harçlar 28.6 milyar lira,Banka ve sigorta muameleleri vergisi 33.2 milyar lira,Diğer vergiler 38.3 milyar lira,Vergi dışı gelirler ise 48.4 milyar lira.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında emeklilere seyyanen zam çağrısının ardından gözler bugün Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya, emekli aylığında da yüzde 25 zam öngören yasa teklifi görüşülecek. Genel Kurul aşamasında bu teklife emekliler için yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Kanun teklifine önergelerle ekleme yapılabiliyor. Bahçeli konuşmasında, 'Emeklilerimiz yüzde 25'lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir' dedi.