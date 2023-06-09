ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) kendisini göstermek isteyen LGBT terörüne polis izin vermedi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen sapkın akım destekçilerine müdahale edildi. Polis tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba yaptığı müdahale sonucunda 5 kişi gözaltına aldı. Öte yandan ODTÜ Rektörlüğü, yürüyüşe izin verilmeyeceği konusunda öğrencilere e-posta göndererek uyarıda bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.REKTÖRLÜK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMIŞTIRektörlük tarafından ODTÜ'lülere iletilen e-posta'da, yürüyüşün ısrarla yapılması durumunda güvenlik önlemlerinin hazır olacağı belirtilmişti. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen grup izin yürüyüş yapmak istedi.