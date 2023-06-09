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ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) kendisini göstermek isteyen LGBT terörüne polis izin vermedi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen sapkın akım destekçilerine müdahale edildi. Polis tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba yaptığı müdahale sonucunda 5 kişi gözaltına aldı. Öte yandan ODTÜ Rektörlüğü, yürüyüşe izin verilmeyeceği konusunda öğrencilere e-posta göndererek uyarıda bulunmuştu.

ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
Ekleme: 9.06.2023 - 20:14 Güncelleme: 9.06.2023 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
Alınan bilgiye göre, rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.

ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.

ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı

REKTÖRLÜK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMIŞTI

Rektörlük tarafından ODTÜ'lülere iletilen e-posta'da, yürüyüşün ısrarla yapılması durumunda güvenlik önlemlerinin hazır olacağı belirtilmişti. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen grup izin yürüyüş yapmak istedi.

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