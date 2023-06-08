Gram altında yeni tarihi zirve
Gram altın, geçen hafta cuma günü başladığı rekor seviyesine ara vermeden devam ederek bugün 1.462 liraya çıktı.
Gram altın, geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana her gün yine bir tarihi seviye açıklıyor.
Ons altın ise dün 1.965 dolardan bugün 1.947 dolara düştü. Ons altındaki düşüşün nedeni ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarının belirsiz olması şeklindi açıklanıyor.
Analistlere göre gram altındaki yükselişin nedeni ise Dolar/TL hareketliliği.
Dolar/ TL kurunda yeni zirve altın fiyatını artırdı
Gram altında ise Dolar/ TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1.464 TL ile rekor kırıldı.
Tam altın alanların kazancı
Tam altının hafta başı 8 bin 983 lirayken 9 bin 660 liraya çıkması dikkat çekiyor. Böylelikle tam altın alanlar, birkaç gün içinde 677 lira kazanç sağlamış oldu.
Altın fiyatlarındaki son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle:
Gram altın: 1.462 lira
Çeyrek altın: 2 bin 415 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 833 lira
Tam altın: 9 bin 660 lira
Yarım altın: 4 bin 829 lira
Ons altın ise dün 1.965 dolardan bugün 1.947 dolara düştü. Ons altındaki düşüşün nedeni ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarının belirsiz olması şeklindi açıklanıyor.
Analistlere göre gram altındaki yükselişin nedeni ise Dolar/TL hareketliliği.
Dolar/ TL kurunda yeni zirve altın fiyatını artırdı
Gram altında ise Dolar/ TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1.464 TL ile rekor kırıldı.
Tam altın alanların kazancı
Tam altının hafta başı 8 bin 983 lirayken 9 bin 660 liraya çıkması dikkat çekiyor. Böylelikle tam altın alanlar, birkaç gün içinde 677 lira kazanç sağlamış oldu.
Altın fiyatlarındaki son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle:
Gram altın: 1.462 lira
Çeyrek altın: 2 bin 415 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 833 lira
Tam altın: 9 bin 660 lira
Yarım altın: 4 bin 829 lira
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