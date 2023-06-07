Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor. Ancak gelen veriler, şirket için işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor. Gelirlerini artırmak Twitter Blue gibi ücretli abonelik sistemini hayata geçiren sosyal medya devi, reklam satışlarında ise hayal kırıklığı yaşıyor.Twitter'ın reklam satışları, nisan ve mayıs ayının ilk haftasını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 düştü.Şirket, 2021'de 5.1 milyar dolar gelir açıklamıştı. Elon Musk, bir süre önce 2023 için gelir tahminlerinin 3 milyar dolar olduğunu açıkladı.Yatırım şirketi Fidelity'ye göre, satın alındığından bu yana Twitter'ın hisse değerinde üçüncü kez düşüş yaşanıyor.Bu gerilemeyle beraber, Twitter'ın değeri Elon Musk'ın aldığı fiyatın üçte birine, yani 15 milyar dolara kadar düştü.