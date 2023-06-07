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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır

Bugün TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı. "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır." diyen Bakan Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.06.2023 - 18:48 Güncelleme: 7.06.2023 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde acil önceliğin güçlü bir ekip ve güvenilir bir program olduğunun altını çizerek, refah düzeyi yüksek bir Türkiye yaratmak için şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirliğin artacağını vurguladı.

'Öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturacağız'

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.

Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.

Yerel ve uluslararası zorluklar arasında, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturacağız.

Hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimiz, bilgimiz ve özverimiz ile önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden geleceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır


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