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Beyaz Gazete
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Gaziantep’te terör operasyonu: 2 tutuklu

Gaziantep’te polisin son bir hafta içinde FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ekleme: 7.06.2023 - 11:45 Güncelleme: 7.06.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 31 Mayıs-6 Haziran2023 tarihleri arasında FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise suç iline sevk edildi. DHKP/C silahlı terör örgütü operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli de suç iline sevk edilirken, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli ise yapılan yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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