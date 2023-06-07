Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ve Herson’da yıkılan barajla ilgili konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ve Herson’da yıkılan barajla ilgili konular ele alındı
Ayrıntılar geliyor...
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ve Herson’da yıkılan barajla ilgili konular ele alındı
Ayrıntılar geliyor...
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