Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç için anma mesajı

Türk edebiyatının usta isimleri Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefatlarını yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.