ABD-Kandil iş birliği ifşa oldu! Teslim olan terörist PKK'ya verilen desteği bir bir anlattı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar 2016 yılından beri çok etkili bir şekilde devam ediyor. Köşeye sıkışan PKK'nın ise sığındığı limanlarından birinin ABD olduğu bilinenler arasında.İtirafçı bir terörist Suriye'den Kandil'e ABD helikopteri ile taşıdığını iddia etti. A Haber'de yer alan bilgilere göre PKK'lı G.G. geçtiğimiz günlerde Suriye'den kaçarak Mardin Nusaybin sınırında Türk güçlerine teslim oldu.G.G.'nin iddialarına göre kendisi Suriye'nin kuzeyinden ABD helikopteri ile Kandil'e taşındı. İtirafçı, 'Helikopterde ABD'li iki pilot ve teknisyen görev yapıyordu. Süleymaniye Havalimanı'na indik. Bizi Kandil'e götürdüler.' dedi.Aynı zamanda G.G. ABD güçlerinin uçakla silah ve mühimmat taşıdıklarını da ifade etti. Gördükleri arasında uçaksavar mühimmatları ve 2 yıl yetecek kadar erzak olduğunu söyledi.ABD'nin örgüte yaptığı destek bir kere daha gözler önüne serilirken, Süleymaniye Havalima'nı ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir gelişme yaşanmıştı. Türkiye, Irak'ın Süleymaniye bölgesine giden uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı. Terör endişesi nedeniyle alınan bu karar halen devam ediyor ve 3 Temmuz tarihine kadar uygulanacak.15 Mart akşamında Kuzey Irak'ta bir helikopter düşmüştü. Güvenlik güçleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında ölenlerin arasında PKK'lı teröristlerin olduğu ortaya çıkmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada söz konusu helikopterin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye arasında uçtuğunu belirtmişti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi düşen helikopterle ilgili yaptığı açıklamada helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından satın alındığını, ancak PKK/YPG'nin bir kolu olan SDG'ye nasıl ulaştığını bilmediğini ifade etmişti.Konuyla ilgili konuşan eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hava sahasını kapatmak dışında gerekirse daha da ileri adımlar var atacağımız. Süleymaniye ya da başka bir yer fark etmez, PKK'nın ülkemizi tehdit etmesine izin vermeyiz. Seçim ve deprem gündemi var diye halkımız bu tarafları boşladığımızı düşünmesin. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve sınır güçlerimiz halkımız için 7/24 görevinin başında' sözlerine yer vermişti.