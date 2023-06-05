HDP'deki iç hesaplaşmayı Başak Demirtaş itiraf etti: Selahattin üç kez aday olmak istedi parti yönetimi bir şey söylemedi

Yedili Masa'nın seçimlerde tarihi yenilgi alması sonrası ittifak ortakları kendi iç hesaplaşmalarının peşine düştü. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından 'Cumhurbaşkanı adayı olmak istedim, kabul edilmedi' diyerek dert yandı. Ancak HDP'den geçtiğimiz yapılan açıklamada Demirtaş'ın sözlerine yalanlama geldi. HDP Sözcüsü Demirtaş'ın kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi olduğunu ifade etti.HDP'deki hesaplaşmaları gözler önüne seren yeni bir gelişme yaşandı. Terör soruşturmalarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.Selahattin Demirtaş'ın en az üç kez cumhurbaşkanı adaylığı talebini HDP'ye ilettiğini söyleyen Başak Demirtaş, 'Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğü söylendi.' ifadelerini kullandı.T24'e konuşan Demirtaş, 'Selahattin'e, kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle bir şey söylenmedi. Hatta ben zaman zaman Selahattin'e de soruyordum, ne oldu bir cevap geldi mi diye. Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğü söylendi Selahattin'e. Sanırım Eylül ya da Ekim ayıydı.' diye konuştu.