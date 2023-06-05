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CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok

CHP yandaşı Enver Aysever, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Göreve Başlama Töreni'nden rahatsız oldu. Düzenlenen törenin Ortadoğu'daki tek adam rejimlerini sembol ettiğini öne süren Aysever, "Türkiye'de hala cumhuriyet olduğunu iddia eden varsa bakın, böyle bir cumhuriyet yok." ifadelerini kullandı. Aysever, Emine Erdoğan'ın kıyafetini hedef alarak, "Kılık kıyafetin de iktidarvari olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok
Ekleme: 5.06.2023 - 23:02 Güncelleme: 5.06.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, katılımcıları selamladı. Erdoğan çiftinin katılımcıları selamlaması bile muhalefeti rahatsız etti.

CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Emine Erdoğan'ın kıyafetini hedef alarak, 'Batılı modacılar tercihini tartışıyor Emine Hanım'ın tercihini, kılık kıyafetin de iktidarvari olduğunu söyleyebilirim.' diye konuştu.

Düzenlenen törenin Ortadoğu'daki tek adam rejimlerini sembol ettiğini öne süren Aysever, 'Türkiye'de hala cumhuriyet olduğunu iddia eden varsa bakın, böyle bir cumhuriyet yok.' ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok

Nefret kustu: Böylesi Osmanlı'da bile yoktu

Aysever, nefret kustuğu açıklamalarında şunları söyledi:

'Türkiye'de hala cumhuriyet olduğunu iddia eden varsa bakın, böyle bir cumhuriyet yok. Ortadoğu'daki tek adam rejimlerinin, padişahlık rejimi de diyemeyeceğim, aile otokrat rejimlerin yarattığı bir anlayışın gösterişi. Padişah ve sultan, bugün Osmanlı hanedanı olsa bunu yapar mıydı bilmiyorum. Daha modernleşmiş bir kültür olurdu. Osmanlı'nın batılılaşması vardı. Burada Ortadoğu kültürüne uygun, Batılı modacılar tercihini tartışıyor Emine Hanım'ın tercihini, kılık kıyafetin de iktidarvari olduğunu söyleyebilirim.'
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