Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı.Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz,Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki,Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar,Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak,Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek,İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya,Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy,Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin,Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler,Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca,Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır,Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı,Ticaret Bakanı: Ömer Bolat,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu yer aldı.