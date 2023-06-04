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Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 4.06.2023 - 00:23 Güncelleme: 4.06.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı.

Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz,

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki,

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar,

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak,

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek,

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya,

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy,

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin,

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler,

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır,

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı,

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu yer aldı.


Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı
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