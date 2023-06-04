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Beyaz Gazete
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Sinan Oğan'dan kabinenin açıklanmasının ardından pazarlık iddialarına açıklama: İftira olduğu gözler önünde

Yeni kabinenin açıklamasının ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinde pazarlık olmadığını bir kez daha vurguladı.

Ekleme: 4.06.2023 - 10:01 Güncelleme: 4.06.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Sinan Oğan'dan kabinenin açıklanmasının ardından pazarlık iddialarına açıklama: İftira olduğu gözler önünde
Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı...

İlk turda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime günler kala ayrılmasıyla 3 aday yarıştı.

İkinci tura kalan seçimlerin ardından ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan gerekli oyu almamasıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan yaptığı açıklama sonrası hazmedemeyen bazı muhalif kitle bu kararın ardından provokatif paylaşımlarda bulundu.

Makam talep ettiği iddia edildi
Bu bağlamda Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "makam" talep ettiğini iddia etti.

Oğan, makam talep etmediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm imkanları sağlama konusunda hazır olduğunu vurgulamıştı.

Bu tartışmalar devam ederken Türkiye'de yeni dönem başladı.

Yeni kabine belli oldu
14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

"Bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamıştır"
Bunun ardından sosyal medya hesabında tebrik mesajı açıklayan Oğan, makam pazarlığı yaptığınında ortada olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur.

O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür.

Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…
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