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Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu 1 kişi teslim oldu

Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu bir kişi görüşmeler sonucunda teslim oldu.

Ekleme: 3.06.2023 - 23:04 Güncelleme: 3.06.2023 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu 1 kişi teslim oldu
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
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