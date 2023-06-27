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Beyaz Gazete
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Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

İlginç olay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. Bir kişi yürüyüş sırasında karşısına yılan çıktığını sandı. Ama ona yaklaştıkça gözlerine inanamadı... .

Ekleme: 27.06.2023 - 13:53 Güncelleme: 27.06.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde yürüyüş yapan Selma Gökçe, art arda sıralanmış tırtıl sürüsünün ilginç yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.

Sürüyü ilk bakışta yılan zanneden Selma Gökçe, yaklaştığında bunun bir tırtıl sürüsü olduğunu fark etti.

Tırtılların sürü halindeyken birbirlerine olan sadakatini fark eden Gökçe, tırtılların zarar görmemesi için onların ilginç yolculuğa bir süre refakat etti.

Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

BAŞKA YILAN SANDI, KENDİNİ YEDİ!

Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.

Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.

Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.

Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!

Albino olduğu için nadir bulunan yılan yaklaşık 400 sterlinden alıcı buluyor.

Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

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