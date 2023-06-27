Yılan sandı gerçek çok başka çıktı! O ilde ilginç görüntüler... .

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde yürüyüş yapan Selma Gökçe, art arda sıralanmış tırtıl sürüsünün ilginç yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.Sürüyü ilk bakışta yılan zanneden Selma Gökçe, yaklaştığında bunun bir tırtıl sürüsü olduğunu fark etti.Tırtılların sürü halindeyken birbirlerine olan sadakatini fark eden Gökçe, tırtılların zarar görmemesi için onların ilginç yolculuğa bir süre refakat etti.Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!Albino olduğu için nadir bulunan yılan yaklaşık 400 sterlinden alıcı buluyor.