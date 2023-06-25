Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü: İşte korkunç cinayetin ayrıntıları

Korkunç olay dün Denizli Çivril'de saat 20.00 sıralarında yaşandı.(Gökhan S.)İddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar yolladı. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesince ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda,Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu.(Hüseyin Ş.)Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Gökhan S. ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söyledi.Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.