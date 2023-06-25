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25 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

9 günlük bayram tatiline çıkan yurttaşlar havaların nasıl olacağını merak ederek internetten hava durumunu aratıyor. Meteoroloji de, 25 Haziran 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İşte yurt genelinde il il hava durumu...

Ekleme: 25.06.2023 - 12:40 Güncelleme: 25.06.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
25 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirilmere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık
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