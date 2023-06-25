25 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirilmere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞIYurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGARGenellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İşte il il hava durumu...MARMARAAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 20°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ 18°C, 28°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 11°C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 20°C, 25°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 18°C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 18°C, 27°CAz bulutlu ve açıkTOKAT 14°C, 31°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 20°C, 25°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 7°C, 28°CParçalı ve az bulutluERZURUM 10°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık