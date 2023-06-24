Kocaeli'de baba vahşeti: Oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet olayında bir baba Y.K., tartıştığı oğlu T.K'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı.
TARTIŞTIĞI OĞLUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince T.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Tayfun Koç’un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.
TARTIŞTIĞI OĞLUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince T.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Tayfun Koç’un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.