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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Ekleme: 24.06.2023 - 15:44 Güncelleme: 24.06.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Rusya'da paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yönelik suçlamaları sonrası büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurması ile tüm gözler bir andan Rusya'ya çevrildi. Putin'in "Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerinin ardından Prigojin, 'teslim olmayacağız' demişti. BBölgede yaşanan gelişmeler anbean tekip edilirken edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Krenlin'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Rusya yönetimine desteğini bildirdi.

Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede paralı Wagner grubunun başlattığı ayaklanma gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın Rusya yönetimine tam destek verdiği belirtildi.

PUTİN BİLGİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.




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