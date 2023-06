Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'dan Kırıkhanlı depremzedelere ziyaret! 'Kalıcı konutlar bitene kadar Kırıkhan'dayız'

Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Başkan Yazıcı, Kırıkhan'da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi.Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaraları sarma çalışmalarına ve temel belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor. Konteyner kentlerde kurulan çok amaçlı çadırlara Tuzla Belediyesi Aşevi'nde 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Çocuklara yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Başkan Yazıcı, Kırıkhan'da artan sıcak nedeniyle her konteynere klima takılması konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Başkan Yazıcı ayrıca akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan bir depremzedeye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Konteyner kentte açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 6 Şubat sabahı saat 04.17'den itibaren buradayız. Arama ve kurtarma çalışmaları dahil tüm yardım çalışmalarında, çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulması dahil tüm çalışmalarda burada yer aldık. Şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber mühim olan bununla mücadele etmektir. Bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Asrın depreminde, her birimiz 150 bin insanımız ile birlikte yaralandık, 51 bin canımızı kaybettik. Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın. Biz burada bir şeyi gördük, hep beraber o günden itibaren teyakkuzdayız.” dedi.Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık zor günlerde belli olur. Dolayısıyla ülke ve millet olarak bu zor günlerde dostluğu ve kardeşliği gördük. Aslında medeniyetimizin bu gerçeğini gördük. Biz dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık medeniyeti olduğumuzun 85 milyon olarak altını çizdik. 13 milyon kardeşimizin yardımına koştuk. Vatandaşlarımız ellerinden gelen bütün imkanlarla seferber oldular. Her ne kadar değerlerimize ve medeniyetimizi aykırı davranan ifadeler ve eylemler olsa da biz bir dayanışma medeniyeti olduğumuzu ortaya koyduk. Kardeşlik sadece insanlar arasında olmaz, şehirler arasında da olur. İlk günden itibaren bozulan şehirlerin alt yapısının geliştirilmesi, kalıcı konutları yapmak için devletimizin hemen aksiyona geçmesi, ilk günden itibaren köy evleri ve belli kalıcı konutların temellerinin atılması ile birlikte biz de Kırıkhan ile kardeş olduk. İstanbul'daki Tuzla ile Kırıkhan'ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Depremler ve afetler bir realitedir. Bu süreçlerde, asla ve asla yalnız kalmayacağımızı bilmemiz çok kıymetlidir. Bu açıdan devletimiz ve medeniyetimiz ile gurur duyduk. Bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir afetin yaralarını sararak, bölgeyi kalıcı konutlar ile normal yaşama dönmeye yakınlaştıran bir çalışmanın yapılması nedeniyle hakikaten onur ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın buradaki araziden hiç ayrılmamaları ve buradaki tüm belediyelerin, tüm kamu kurumlarının iş birliği ile beraber deprem sonrasında yapılabilecek afet koordinasyonunu sağlamaları olağanüstü bir çalışmaydı. Bu sadece devletin gücü ve imkanları ile alakalı bir durum değil, ciddi bir lider ve ekibinin birlikte hareket etmesi ile oluşabilecek bir çalışma. Dünyada böylesi bir afet sonrasında bu kadar hızlı aksiyon alabilen bir durum görmedim.” dedi.