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Suç örgütlerine silah temin edenlere operasyon: 28 gözaltı

Organize suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 28 kişi yakalandı.

Ekleme: 22.06.2023 - 11:44 Güncelleme: 22.06.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Suç örgütlerine silah temin edenlere operasyon: 28 gözaltı
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı atölyelerde ürettikleri silahları, anlaşmalı şebekelere ve suç ağlarına pazarlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 31 şüpheli tespit edildi. Ekipler şüphelilerin silah temin ettiği imalathaneleri de yakın takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 20 Haziran'da İstanbul merkez olmak üzere, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin kullandıkları adreslerde ve imalathanelerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 76 tabanca ve bu silahlara ait 84 şarjör ile 276 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar Emniyette sergilendi. Ele geçirilen silahlar arasında terör örgütlerinin eylemlerinde kullandığı otomatik tüfek dikkat çekti. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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