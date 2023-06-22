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Ordu'da sel felaketi! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, zemin katlardaki birçok iş yeri ve evi su bastı, Güvercinlik Köprüsü kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 22.06.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.06.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da sel felaketi! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastıFatsa ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı dereler taştı. Taşkın nedeniyle Bolaman, Güvercinlik ve Yenipazar mahallelerinde zemin kattaki birçok iş yeri ve evi su bastı. Güvercinlik Mahallesi'ndeki beton köprünün ayakları, selde hasar gördü. Belediye ekipleri, kullanılamaz hale gelen köprüyü yıktı. İlçede belediye ve itfaiye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde başlayan aşırı yağış nedeniyle Bolaman, Güvercinlik ve Yenipazar mahallelerimizde dere taşkını sonucu birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Gün boyu tüm ekiplerimizle başlattığımız erken müdahale, temizlik ve taşkından arındırma çalışmalarıyla yaraları sarmaya çalıştığımız mahallelerimizde bu gece bastıran ani yağışlardan dolayı yeni bir taşkın neticesinde yeniden su baskını meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ve belediyelerimize bağlı ekiplerle taşkından etkilenen mahallerde 7/24 sahada aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun süreli yağışlar neticesinde toprak doygunluk seviyesinin üst sınıra çıkması sonucu, cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan yağışlarda sel, heyelan ve dere taşkınları riskine karşı dikkatli olmanız, can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

'SEL FELAKETİ VURDU'

Güvercinlik Mahalle muhtarı Hami Gülboy, yaşananları anlatarak, "Salı gününden bu yana yağan yağmurlar nedeniyle mahallemizdeki derenin suları köprünün altından geçemediği için tıkanma yaptı. Biz burayı belediyemizin imkanlarıyla açtık. Suyu dereye verdik fakat dün akşam yağan yağmur nedeniyle yeniden bir tıkanma oldu. Sular dereden dışarı taştı, aşağıdaki depoları su bastı. Köprü zarar görmüştü. Belediye başkanımızın bilgisi dahilinde köprüyü yıkma kararı aldık. Köprü ayaklarından hasar almıştı. Zaten köprü yıkılmasa bile kullanılamaz duruma gelmişti" diye konuştu. Gülboy, mahalledeki tarım arazilerinin de zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Binasını su basan Mustafa Aynacı da "Sel felaketi dün vurdu bizi. Altyapılarımız yetersiz. Bunu defalarca dile getirdik. Altyapımız yetersiz olunca su bastı. Dün bir temizlik yaptık. Sel içinde kalan eşyalarımızı attık dışarıya. Akşam tekrar bastırınca tekrar çamur hale geldi" dedi.

Ordu'da sel felaketi! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
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