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Hollanda’dan gelen TIR’da 14 ton kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Erenköy Gümrük Sahasında yürütülen operasyonda Hollanda’dan gelen bir TIR’da 4 milyon lira değerinde 14 ton ağırlığında kaçak eşya ele geçirildi.

Ekleme: 22.06.2023 - 11:36 Güncelleme: 22.06.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Hollanda’dan gelen TIR’da 14 ton kaçak eşya ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'ın getirmiş olduğu tonlarca ağırlıktaki eşya incelemeye alındı. İstanbul'da Erenköy Gümrük Sahasına gelen araçtaki eşyalar Ticaret Bakanlığı'nın gelişmiş teknoloji ve sistemlerinde yapılan sorgulamalarda riskli olarak değerlendirildi. TIR'ın taşıdığı yükün belgelerine bakıldığında zati eşya, ev eşyası şeklinde beyan edildiği belirlendi.

NE ARARSAN VAR

Fakat yapılan fiziki kontrollerde, çok sayıda kullanılmamış ve piyasaya sürülmeye hazır ticari niteliği olan eşyalar tespit edildi. Yapılan arama neticesinde 46 adet fotoğraf makinesi lensi, 21 adet fotoğraf makinası, 11 adet fotoğraf makinası şarj aleti, 1 adet fotoğraf makinası flaşı, 110 adet köstekli saat, 65 kol saati, 60 adet masa saati, 9 adet dürbün, 3 kilo bijuteri malzemesi, bin 612 adet plak, 28 adet olimpik hatıra parası, 84 adet porselen oyuncak bebek, 292 adet oyuncak model araba, 340 adet biblo, 44 adet süs eşyası, 105 kilo cam mutfak eşyası, bin 355 kilo porselen mutfak eşyası, 43 kilo plastik bahçe sulama malzemesi ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL

Gerçekleştirilen ölçüm ve tespit çalışmaları neticesinde eşyaların piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu anlaşıldı. Toplamda 14 ton ağırlığındaki kaçak eşyaya el konuldu. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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