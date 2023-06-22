CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da partisinin 81 il başkanıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 9 saat sürdü.Toplantının ardından 81 il başkanı ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nu ise eleştirdi.Açıklamada, değişimin 'albenisi olan sihirli bir sözcük' olduğu belirtilerek, ' Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.' ifadeleriyle İmamoğlu hedef alındı.Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırılmaması gerektiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, 'Bu bakış açısıyla kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız.' denildi.81 il başkanının açıklamasıyla eş zamanlı olarak bir çıkış daha yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' çağrısını yineledi.Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu, 'Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplumun bizden esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz.Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Bu şekilde davranırsak bulunduğumuzu mevzileri de koruyamayız. Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçirmekte güçlük çekeriz' diye konuştu.Öte yandan İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına yönelik soruya, 'Benim beklentilerimi karşılamamıştır.' şeklinde yanıt verdi.