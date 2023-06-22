CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!
Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 81 il başkanıyla görüştü. Görüşme sonrası 81 il başkanı tarafından ortak açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İl başkanlarının açıklaması ile eş zamanlı açıklama yapan İmamoğlu ise değişim mesajını yineledi. İmamoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.
Toplantının ardından 81 il başkanı ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nu ise eleştirdi.
'KALICI BİR DEĞİŞİMİ SAĞLAYACAK KİŞİLERDEN ZİYADE FİKİRLER VE İLKELERDİR'
Açıklamada, değişimin 'albenisi olan sihirli bir sözcük' olduğu belirtilerek, ' Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.' ifadeleriyle İmamoğlu hedef alındı.
Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırılmaması gerektiği ifade edildi.
'KURULTAY SÜRECİNİ FİİLİ OLARAK BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ'
Açıklamada ayrıca, 'Bu bakış açısıyla kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.
Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız.' denildi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN BİR ÇIKIŞ DAHA: DEĞİŞİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ
81 il başkanının açıklamasıyla eş zamanlı olarak bir çıkış daha yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' çağrısını yineledi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu, 'Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplumun bizden esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz.
Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Bu şekilde davranırsak bulunduğumuzu mevzileri de koruyamayız. Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçirmekte güçlük çekeriz' diye konuştu.
'BEKLENTİLERİMİ KARŞILAMADI'
Öte yandan İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına yönelik soruya, 'Benim beklentilerimi karşılamamıştır.' şeklinde yanıt verdi.