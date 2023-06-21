MİT'in operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Skandal çağrı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye'nin Suriye sınırındaki Kamışlı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenledi. Teröristleri taşıyan bir araca yönelik SİHA'lar ile gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde komutanları etkisiz hale getirildi. Operasyon ise HDP'yi rahatsız etti. HDP'den skandal bir çağrı geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı'da silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile terör örgütüne ait bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi. Ancak PKK'ya yönelik operasyon HDP'yi rahatsız etti.HDP'nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin skandal bir açıklama yapıldı. Terör örgütüne yönelik operasyon için küstah yakıştırmalarda bulunulan paylaşımda 'Rojava halkının iradesini hedef alan cinayetler serisinin sonuncusu' ifadeleri kullanıldı.'Kamışlı Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında bulunan Rojava halkının iradesini hedef alan cinayetler serisinin sonuncusu olan ve bugün Qamişlo Kantonu Eş Başkanı Yusra Derwêş, Lîma Derwêş ve Firat Tûma'ya düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz.Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.' denildi.