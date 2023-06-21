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Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna konulu toplantı için Londra'ya yapacağı ziyaret uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Dünya, Fidan'ın yapacağı görüşmelerin detaylarını merak ederken dış basın Fidan'la görüşmek isteyen siyasilerin masasında İsveç'in NATO'ya girme meselesi olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Ekleme: 21.06.2023 - 10:45 Güncelleme: 21.06.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na (URC2023) iştirak etmek üzere, İngiltere'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, 21-22 Haziran'da düzenlenecek konferansa katılacak.

Bakan Fidan'ın, söz konusu konferansta, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var

Uluslararası toplumu bir araya getirecek konferansın açılış konuşmalarını, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve etkinliğe çevrim içi katılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yapacak. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal de konferansın açılışında konuşacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.

Öte yandan Fidan'ın ikili görüşmelerde neleri masaya yatıracağı da merak konusu oldu. Dış basında dolaşan haberlere göre Fidan'ın önüne İsveç'in NATO'ya girme meselesinin konulması muhtemel.

Uluslararası ajanslar ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak Avrupa'nın genelinde kabul edilen terör örgütü PKK'nın İsveç'te aktif olmasını gerekçe olarak gösterdi.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var


Fidan'ın Londra ziyareti elbette en çok Yunanistan'ın gündemindeydi. Yunan gazetesi İeidiseis Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Londra'da görüşeceğinden bahsetti. Gazete, İsveç'in NATO'ya girme meselesinin gündemde olduğunu dile getirdi.

Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var

Kathimerini de söz konusu görüşmeyi mercek altına alan gazeteler arasındaydı. Aynı zamanda bu ziyaretin Fidan'ın koltuğu Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldığından beri yapacağı ilk ziyaret olduğuna vurgu yapıldı.



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