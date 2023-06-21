Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

Geçtiğimiz yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı çekmek istiyor.Instagram'a gelen pek çok özelliği önceden ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi, daha önce Reels videolarının indirilmesini sağlayan bir özelliği ortaya çıkarmıştı.Şimdi ise Instagram, söz konusu özelliği bazı kullanıcılar için test etmeye başladıInstagram başkanı Adam Mosseri, artık herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarının uygulama içinden indirilebileceğini söyledi.Mosseri, Amerika'da yaşayan kullanıcıların herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını galerilerine indirebileceklerini açıkladı.Paylaş simgesine dokunduktan sonra indir seçeneğiyle bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi.Mosseri, gizli hesaplarda bulunan Reels videolarının indirmeye uygun olmadığını, ancak herkese açık olarak Reels videosu paylaşılırken kullanıcıların dilerse indirme özelliğini kapatabileceğini ifade etti.Mosseri, Amerika'da yaşayan kullanıcıların herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını galerilerine indirebileceklerini açıkladı.Paylaş simgesine dokunduktan sonra indir seçeneğiyle bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi.Mosseri, gizli hesaplarda bulunan Reels videolarının indirmeye uygun olmadığını, ancak herkese açık olarak Reels videosu paylaşılırken kullanıcıların dilerse indirme özelliğini kapatabileceğini ifade etti.Instagram'ın, yeni özelliği ilerleyen zamanlarda aşamalı olarak tüm dünyada kullanıma sunulacak.