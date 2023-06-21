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Başörtülü üniversite mezunlarını gören adam nefret kustu

İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde başörtülü mezunları gören nefret dolu bir adamın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Başörtülü üniversite mezunlarını gören adam nefret kustu
Ekleme: 21.06.2023 - 15:08 Güncelleme: 21.06.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Başörtülü üniversite mezunlarını gören adam nefret kustu
Eğitimde mezuniyet sezonu açıldı.

Yıllarca dirsek çürüten binlerce öğrenci, artık öğrenci değil... Büyük sevinçle mezun olan binlerce genç iş hayatına atılıyor.

İstanbul Üniversitesi'nde de mezuniyet heyecanı yaşanıyor.

Üniversitenin tarihi sembolik kapısı önünde fakülteler art arda tören yapıyor. Törene öğrencilerinin yanı sıra aileler ve akrabaları da katılıyor.

Başörtülü mezunları görünce nefret kustu

Bu törenlerden biri yapılırken tören alanına gelen bir adamın çektiği nefret dolu video ise sosyal medyada gündem oldu.

Törenin hukuk fakültesinin mezuniyeti olduğunu iddia eden videonun sahibi, görüntülerde başörtülü öğrencileri işaret ederek nefretini kusuyor.

"Adalet bu insanlara emanet olacak"

"Geleceğin hukukçuları... Harika... Müthiş bir şey. Adalet bu insanlara emanet olacak. Nasıl hukuk fakültesi? Vallahi bravo. Mezun olmuşlar... " ifadelerinin yer aldığı video sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İlahiyat fakültesinin mezuniyeti çıktı

Kin dolu videonun gündeme gelmesinin ardından ise törenin, hukuk fakültesi değil ilahiyat fakültesine ait olduğu ortaya çıktı.
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