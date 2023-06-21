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ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 75 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Ekleme: 21.06.2023 - 12:57 Güncelleme: 21.06.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, 19-20 Haziran'da Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

75 araçtan oluşan iki konvoy, Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeddadi ve Rumeylan yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaştı.

Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri, topçu bataryaları ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...


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