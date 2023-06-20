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Yunan basını, Türk tanklarını vurmakla tehdit etti

Amerikan tanksavar füzelerinin tedarik edilmesi için çağrı yapıldı. Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel çatışmada bu yönde adım atılması gerektiği kaydedildi.

Ekleme: 20.06.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını, Türk tanklarını vurmakla tehdit etti
Savunma kapasitesinde gün geçtikçe daha güçlü bir noktaya ulaşan Türkiye, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının yakından takip edildiği yerlerin başında Yunanistan geliyor.

Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, 'Türk tank öldürücü! Yunanistan, Amerikan Javelin tanksavar füzelerini tedarik edecek mi?' başlıklı haberinde Türkiye'nin tank gücünü hedef aldı.

Türk tanklarıyla ilgili skandal ifadeler
ABD'nin Javelin tank savar sistemlerinin üretimiyle ilgili kapasitesini artırdığı belirtilerek skandal ifadelere yer verildi:

Türk tanklarını tepelerinden vurabilmeleri büyük bir avantaj. O kısım, Türk tanklarının en az zırha sahip oldukları ve AKKOR savunma sistemleri tarafından korunmayan bir yer.

'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın' çağrısı
Olası Yunan-Türk askeri çatışmasında Atina'nın tanksavar yeteneklerini artırması gerektiği çağrısı yapıldı.

Her iki ülkenin tank potansiyelinin, 'Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacağı' kaydedildi.

Haberde, 'Ukrayna'daki savaşta kanıtlanmış oldukça etkili ve güvenilir Javelin tanksavarları ile tanksavar savunmamızın güçlendirilmesi zorunlu hale geliyor.' denildi.

Altay'ın seri üretimi başlayacak
Türkiye'nin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 81 Leopard 2A4 tankının modernizasyon çalışmalarını yürüterek tank potansiyelini yükseltmeye çalıştığının da bilindiği kaydedildi.

2025 yılının ise Yeni Altay tanklarının seri üretim yılı olacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:

AKKOR ile 360 derecelik koruma kalkanı
Aynı zamanda Türkiye, tankları için AKKOR sisteminin inşasına devam ediyor. AKKOR, yüksek teknolojiye sahip radarı ile gelen füze veya tanksavar füzesini çok kısa sürede tespit ettikten sonra 360 derecelik koruma kalkanı oluşturacak.

Güdümlü doğal imha mühimmatları, üzerlerindeki sensörler sayesinde tanksavar tehdidi yaklaştığı anda infilak ederek tehdidi etkisiz hale getirecek.

Kızılelma'nın testi Yunanistan'ı endişelendirdi
Aynı gazetenin haberinde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağından da bahsedildi.

Kızılelma'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ne işaret edilerek, Türkiye 'saldırgan' taraf gibi gösterilmeye çalışıldı:

Ankara saldırganlığa devam ediyor. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'yı yeniden test ettiler. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Miçotakis ile silahlanma konusunu görüşeceğini söylerken, Kızılelma'nın bir testi daha yapıldı.

Seri üretim 2024'te
Kızılelma'nın 2024'te seri üretime başlayacağı, TCG Anadolu gemisinden ilk testinin ise 2025 gerçekleştirileceği notuna yer verildi.
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