Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla sınır güvenliğini sağlayan Milli Savunma Bakanlığı, tespit edilen teröristleri birbir etkisiz hale getiriyor.Operasyonla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı; "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.