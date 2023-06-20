İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Karaman hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Marmara'da ise Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da yağış bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.BURSA 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar Anadolu yakası, sabah saatlerinden itibaren il genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 21°C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA 19°C, 31°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 22°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Konya, Eskişehir ve Karaman dışında ) yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.BOLU 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.KASTAMONU 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Atrvin ve Rize'nin yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.RİZE 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 20°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu bugün zamanla parçalı çok bulutluSİİRT 22°C, 31°CParçalı ve az bulutlu bugün zamanla parçalı çok bulutluŞANLIURFA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu