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İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Yağışlı hava geçtiğimiz hafta yurdun birçok bölgesinde etkili olurken yeni uyarı geldi. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Haziran hava durumu raporu.

Ekleme: 20.06.2023 - 09:20 Güncelleme: 20.06.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Karaman hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Marmara'da ise Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da yağış bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar Anadolu yakası, sabah saatlerinden itibaren il genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Konya, Eskişehir ve Karaman dışında ) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Atrvin ve Rize'nin yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu bugün zamanla parçalı çok bulutlu

SİİRT 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu bugün zamanla parçalı çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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