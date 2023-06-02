Gazeteci Mehmet Barlas vefat etti...

Sabah Gazetesi'nin Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Barlas, bir dönem Yeni Şafak gazetesinde de köşe yazarlığı yapmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barlas'ın vefatına ilişkin, 'Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.' paylaşımını yaptı.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadisi'nde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.Yeni Şafak, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman ve Hürriyet gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Çeşitli dönemlerde Star1, ATV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı.Ayrıca Sabah gazetesinin başyazarlığı görevinde bulunup, 2007 Nisan ayında istifa etti. Bir ara Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra kurumun özel sektöre geçişi ile birlikte Sabah gazetesine geri döndü.Eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur.