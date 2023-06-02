28. Dönem en genç vekili Meclis'te göreve başladı

28. Dönem yasama dönemi başladı. Bu kapsamda vekillerin yemin töreninde en küçük vekil olarak AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de yemin etti.

Türkiye 28. Dönem milletvekililerini belirledi.Bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi.28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.28'inci Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu.AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.28. Dönem yasama dönemi Ankara'da başladı.Öte yandan tüm Türkiye'nin gözü 14.00'da Meclis'te başlayan yemin törenine döndü.Bu kapsamda 600 milletvekili Meclis kürsüsünde şehir sırasına göre yemin ediyor.Meclis'in en küçük vekili olan Zehranur Aydemir'de yemin törenini yerine getirerek Meclis'te vekillik yapma görevine hak kazandı.