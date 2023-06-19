TÜRK-İş'ten peş peşe 'Rakam' açıklaması! Ara zam ile yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik masada toplandı. Görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Asgari ücret 2023, Ocak ayında yüzde 54,7 artarak net 8 bin 506 TL oldu ve TL bazlı rekor kırdı. Bu dönem brüt asgari ücret ise 10 bin 8 TL olurken, işveren maliyeti de bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Yine bu dönem asgari ücret 455 dolarlık alım gücüyle tarihi zirvesini gördü. Yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı olacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katıldı. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK'in rakam dahil talepleri masaya yatırıldı. Hükümet de Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirdi.Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı sona erdi. TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar toplantı sonrası ilk açıklamayı yaptı:Asgari ücret ve çalışma hayatı üzerinde görüşmeler yaptık. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta 3. defa komisyon toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir karara varacak.Yeni asgari ücreti Cumhurbakanımız açıklar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilecek.Asgari ücretin dolar üzerinden değerlendirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan TÜRK-İş temsilcisi Ramazan Ağar, "500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü mutabakattan yana.Asgari ücret 2. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'de tüm gözler bu kez bu toplantıya döndü.İşçi, işveren ve hükümetten oluşan heyetler saat 10'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücret 2. toplantısı sonrası bu kez saat 14:00'de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.Bakan Işıkhan, sendika başkanları ile görüşmeyi gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Rakamsal teklif oluştuğunda tekrar bir araya geliriz" dedi.7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında hakem rolünü üstlenen hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. 2. toplantı yeni asgari ücret için belirleyici olacak en kritik toplantı olarak göze çarpıyor. Sabah.com.tr işçi tarafı TÜRK-İş ve işveren tarafı TİSK'in taleplerine ulaştı.6 aylık enflasyon rakamları 3 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını duyurması sonrası netleşecek. Asgari ücret komisyonunun masasında 5 aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen 6 aylık enflasyon beklentisi yer alıyor.5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,81 oldu. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde yeni asgari ücret rakamının tespitinde önemli bir kıstas olacak 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18,50 oldu. Yani kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkacabileceklerini bildirdi.İşveren tarafı TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek istedi. Asgari ücret işveren maliyetinin azaltılması için yeni rakamın yüzde 6'sı oranında destek talep etti. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta için 2 Bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi.Bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.TÜRK-İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti 11.500 TL düzeyinin üzeri oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışı, açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtirken, yeni asgari ücret için "Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam" olması gerektiğini ifade etti.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret işveren maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18-20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11 bin-11 bin 500 TL bandı oldu.Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. 500 dolarlık teklif kabul edilmesi durumunda ise rakam 11 bin 750 TL'nin üzerine yükselecek.Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL,Yüzde 35 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 475 TL, brüt asgari ücret 13 bin 500 TL,Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL olacak.Asgari ücretin 500 dolar sınırına göre belirlenmesi durumunda ise net ücret 11.800 TL olacak.Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında her yıl Aralık ayında toplanıyor. Ancak olağanüstü durumlarda Çalışma Bakanlığı'nın çağrısı ile ara zamlarla asgari ücret yeniden belirlenebiliyor.Bakanlık yetkililerinden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Burada oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından 28 Haziran Kurban Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.