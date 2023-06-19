MSB 'İnlerine girmeye devam' diyerek duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İnlerine girmeye devam! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, - 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, - 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı” denildi.