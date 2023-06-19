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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk MKYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, fahiş kira artışlarıyla ilgili gelen şikayetleri yakından takip ettiklerini bildirirken, asgari ücret zammı sürecine de değindi. Çelik, "FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Ekleme: 19.06.2023 - 19:02 Güncelleme: 19.06.2023 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk MKYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, enflasyon ve fahiş kira olmak üzere kamuoyunun ve siyasi gündemin birçok konusuna değindi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları savunuculuğu konusunda öne çıkmış uluslararası örgütlerinin Diyarbakır anneleri konusundaki suskunluğunu not etmeye devam ediyoruz. Tabi bu bir suskunluk değil; çifte standart. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğidir.

Hükümetlerimiz döneminde hassasiyetle yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızın kararlı mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürecektir. En son FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi.

DEAŞ ve PKK ile mücadele devam etmektedir. BM'nin 51. maddenin verdiği yetki çerçevesinde biz kendi topraklarımıza bu ülkelerden yapılan saldırıları engellemek için mücadeleyi veriyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK
Enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini göreceğiz. Fahiş kira artışlarıyla ilgili gelen şikayetleri yakından takip ediyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler, o toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır. Bu da yine seçim öncesinde ortaya koyulan değerlendirmelerden biriydi.

CHP kurultaylar partisidir. Genel başkan değişsin diyenlerin kendilerini de bu değişime katmaları gerekir. İsimler üzerinden tartışıyorlar. Bu bir siyaset yapma biçimi ile ilgili bir meseledir. Burada siyaset tarzının değişimi ile ilgili tartışılmalı. Orada genel başkan değişsin diyenlerin ortaya koyduğu siyasi bir tutum da yok. O kalmış bu gitmiş bizim için fark etmez.

(Abdüllatif Şener'in Kılıçdaroğlu'na oy vermedim açıklaması) CHP'nin siyasi denklem kurma kabiliyetsizliğini gösteriyor. CHP yönetimini ilgilendiren bir konu.

GENEL AF TARTIŞMALARI
Şimdiye kadar MYK ya da MKYK'da bu konu tartışılmadı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
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