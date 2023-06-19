Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.Yerin 10.15 kilometre derinliğinde kayda geçen depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.