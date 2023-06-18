İzmir'de alt geçit yağmur sularına teslim oldu! Bir araç mahsur kaldı

CHP'li belediyeler her yağış sonrası tepki çekiyor.Özellikle İzmir, Ankara, Antalya ve Tekirdağ'da ortaya çıkan manzaralar değişmiyor.Yurt genelinde yavaşlı havaların etkisi sürüyor.Geçtiğimiz hafta boyunca yağmurun etkisi altında kalan İzmir için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi.Cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndüDün sağanak yağmurun ardından kısa sürede olumsuzlukların ortaya çıktığı kentte, cadde ve sokaklar adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kimi vatandaşlar su birikintisi önünde çaresizce yağmurun durmasını bekledi.İl genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu. Suyun seviyesini fark edemeyen bir otomobil sürücüsü de alt geçitten geçmek istedi.Suların kapladığı alt geçitte motor bölümünden su alan otomobil burada kaldı. Otomobil sürücüsü, güçlükle araç içerisinden çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobil, suyla dolan alt geçitten kurtarıldı.Başka bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafik akışı durduruldu.Alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suların tahliye olmasıyla yol trafiğe açıldı