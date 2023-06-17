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Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı

Yunanistan'daki göçmen felaketinin detayları ortaya çıkıyor. 750 göçmenin bulunduğu tekneye geç müdahele edildi. 78 kişinin öldüğü faciada 500 kişi hâlâ kayıp. Gemide 100'den fazla çocuk vardı

Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı
Ekleme: 17.06.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.06.2023 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı
Yunanistan'daki göçmen felaketinin boyutları gün yüzüne çıkıyor. 750 göçmenin bulunduğu tekneye geç müdahale edildi. 78 kişinin öldüğü faciada 500 kişi hâlâ kayıp.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da meydana gelen göçmen felaketinin detayları ortaya çıkıyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre Avrupa'da bir kez daha insanlık adına utanç verici bir trajedi göz göre göre geldi. Daha önce Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri başta olmak üzere Ege ve Akdeniz çevresindeki birçok ülkenin, göçmenleri ölüme terk ettikleri basına yansımıştı.

Hatta Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de göçmenlerin zorla Türkiye'ye geri itilmesine müdahil olduğu raporlarla belgelenmişti. Son facia da son yıllarda bölgede yaşanan en ölümcül göçmen felaketi olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı

VİCDANSIZLIK: 100 ÇOCUK VARDI
Yunanistan açıklarındaki felaketin ardından dün basına yansıyan yeni bilgiler Avrupa'nın vicdanını bir kez daha sorgulattı:
- Teknede 750 göçmen vardı.
- 100'ü çocuktu.
- Libya'dan yola çıkmışlardı.
- İnsan tacirleri kişi başına 7 bin 500 dolar almıştı.
- 78 göçmen öldü.
- 500 kişi hâlâ kayıp.
-104 kişi kurtarıldı.
- Göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin motoru bozuktu.
- Dün arama - kurtarma çalışmalarının son günüydü.

'İTALYA'YA İTTİLER'

- Frontex Direktörü Hans Leijtens, alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

- Ancak Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin tekneye geç müdahale ettiği saptandı.

- Yunanistan tarafı bu durumu 'Teknedekiler, uzun süre yardım talebimizi geri çevirdi' şeklindeki akıl almaz ifadelerle açıklamaya çalıştı.

- Felaketten kurtulanlar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, balıkçı teknesini İtalyan karasularına doğru itmeye çalıştığını iddia etti.

- Faciayla ilgili gemide bulunan ve insan kaçakçısı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

AB ÜLKELERİ YİNE SESSİZ

- Yaşanan trajedinin benzerleri aslında Ege ve Avrupa'da son yıllarda sıkça meydana geliyor.

- Limanlarını göçmenlere açmayan AB ülkeleri, böylesi felaketlerin ardından kısa bir açıklama yapmakla yetiniyor.

- Yunanistan ve diğer ülkelerin göçmenleri ölüme terk ettikleri defalarca kanıtlanmasına rağmen herhangi bir yaptırım uygulamıyorlar.

Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı





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