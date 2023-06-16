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İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi istendi.

İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Ekleme: 16.06.2023 - 15:19 Güncelleme: 16.06.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
İstanbullunun çilesi bitmiyor...

Toplu ulaşımlarda sorunlarla mücadele eden megakentte bir yeni sorun da İSPARK'larda yaşanmaya başlandı.

Kendi aracını kullanan vatandaşların en büyük sorunları arasında bulunan park sorununa çözüm yerine zam talep edildi.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne yeni bir yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde artışa gidilerek yüzde 60 zam istendi.

İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Yüzde 60 zam istendi
İSPARK zamlı tarife teklifinde, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin, 36 liradan 58 liraya, 4 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 56 liradan 90 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 74 liradan 119 liraya, 24 saate kadar olan ücretin, 110 liradan 176 liraya yükselmesi talep edildi.

Teklifte, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin, yüzde 60 artışla 32 liraya yükselmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin, 25 liradan 40 liraya, 4 saate kadar olan ücretin yüzde 63 oranında zam yapılarak 32 liradan 52 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 62 liradan 100 liraya, 24 saate kadar olan ücretin ise 80 liradan 128 liraya çıkarılması istendi.

Taksilere yüzde 63 oranında zam talebi
İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışlarının da yüzde 63 oranında zamla 8 liradan 13 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33 liradan 53 liraya çıkarılması talep edildi.

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.
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