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Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, bazı iller için yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Haziran hava durumu raporu.

Ekleme: 16.06.2023 - 09:29 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 19°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

IĞDIR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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