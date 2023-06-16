Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 17°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 19°C, 27°CParçalı bulutluKOCAELİ 17°C, 29°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 18°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 20°C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 29°CParçalı bulutluK.MARAŞ 19°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 16°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 11°C, 25°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 30°CParçalı bulutluKASTAMONU 10°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 18°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 13°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 20°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluIĞDIR 16°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu