Ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz'den LGBT propagandası

Son zamanlarda şarkıcılardan oyunculara birçok ünlü isim, yaptıkları işlerin dışında anılmaya devam ediyor.Uzun süredir gündemde olan şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada büyük tepki topladı.AK Partili seçmenlere küfür eden muhalif kadını örnek alan Mosso, yanlış anlaşıldığını ifade etse de gerçeği değiştirmedi.Ardından yeni bir skandal da dün gece yaşandı.Düzenlenen bir ödül gecesinde önce oyuncu Eda Ece ardından şarkıcı Mabel Matiz, yaptıkları açıklamalarla tepki çekti.Ece, sahnede konuşurken depremzedeleri hedef alarak siyasi bir çıkış yaparken, Matiz ise LGBT propagandası yaptı.Matiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen, kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+'lılara ithaf ediyorum.Ece ise, 'Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.' şeklinde konuştu.