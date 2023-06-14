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Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu

İletişim Başkanlığı:(Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi) Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir.

Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu
Ekleme: 14.06.2023 - 16:53 Güncelleme: 14.06.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısında, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Daimi Ortak Mekanizma dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık ettikleri Türk heyetinde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Toplantıda, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulamış ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır.'

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